Akt urodzenia dziecka 2018 - elektroniczna rejestracja

Od czerwca 2018 r. akt urodzenia dziecka zostanie sporządzony na podstawie zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego. Rodzicie nie będą musieli udawać się do urzędu, by zgłosić narodziny potomka. Będą mogli zrobić to przez internet.