300 zł wyprawki a świadczenie 500+

Rafalska: "500 plus i "Dobry start" to świadczenia niezależne

"Rodzina 500 plus" i "Dobry start" to świadczenia niezależne; osoby pobierające jedno z nich mogą otrzymywać też drugie - powiedziała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że od niedzieli można składać wnioski o ich wypłatę drogą elektroniczną.

"W sierpniu rodziny nie będą musiały zaciskać pasa, myśląc o tym, co zrobić we wrześniu. Będą mogły sobie pozwolić na mniejszy reżim finansowy. Być może świadczenie to wpłynie też na to, że dzieci będą w większym stopniu spełniać swoje marzenia co do wyposażenia szkolnego, być może to wyposażenie będzie po prostu lepsze i atrakcyjniejsze. W tym momencie, kiedy rodzice muszą myśleć o tym, za co kupić odzież jesienią i zimową, a także wyprawkę dla dzieci do szkoły - kredki, zeszyty, tornister - wydatków wtedy nie brakuje - chcemy, żeby rodzice mieli bardziej komfortową sytuację finansową" - zaznaczyła Rafalska o świadczeniu "Dobry start".

Przypomniała, że osoby, które chcą dostać tę wyprawkę szkolną, muszą złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę ministerstwa rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia - wyjaśniał - będzie można składać wnioski także tradycyjną drogą (np. podczas wizyty w urzędzie lub pocztą).

Jak mówił Marczuk, każdy, kto złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, powinien otrzymać pieniądze do końca września. "Mając jednak doświadczenia związane z programem +500 plus+ wiemy, jak gminy radzą sobie z obsługą wniosków. Dlatego można się spodziewać, że te osoby, które złożą wniosek na początku lipca, otrzymają te pieniądze szybciej" - podkreślił.

Wiceminister zwrócił uwagę, że nikt nie będzie wnikał, na co będą przeznaczane pieniądze z programu. "Nie mamy takich ambicji, żeby kontrolować rodziców i sprawdzać, czy wydadzą na piórnik czy juniorki. To jest ten sam sposób rozumowania jak przy programie +Rodzina 500 plus+. To rodzice są najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci i wiedzą na co wydać te pieniądze" - stwierdził.

Jak zaznaczył, świadczenie jest wolne od egzekucji komorniczych, nie jest także opodatkowane i nie wchodzi do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. "Jeżeli otrzymamy 300 zł z programu, to nie musimy się obawiać, że stracimy prawo do środków z programu +500 plus+" - zapewnił wiceszef MRPiPS.