Przyjęcia do szkół dla dorosłych od 1 września 2017 r.

Jak wynika z lektury nowego rozporządzenia, do publicznej lub prywatnej szkoły podstawowej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Warunkiem jest jednak to by ta osoba, miała pewne opóźnienia w jej cyklu kształcenia a także nie rokowała ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.

Do prywatnej bądź państwowej szkoły dla dorosłych można przyjąć także osobę, która ukończyła 16 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w szkole, pod warunkiem, że ma ona opóźnienie w jej cyklu kształcenia, które jest powodowane jej sytuacją życiową lub zdrowotną, która przekłada się na uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży.

Ponadto w przypadku osoby, która ukończyła 16 rok życia i ma opóźnienia w cyklu kształcenia powodowane jej sytuacją życiową lub zdrowotną, jeżeli uczęszcza do szkoły podstawowej/ponadpodstawowej lub branżowej szkoły I stopnia przeznaczonej dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, można ją przyjąć w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Do szkoły dla dorosłych państwowej lub prywatnej przyjąć można również osobę, która ukończyła 15 lat i jednocześnie przebywa w zakładzie karnym lub w areszcie śledczym.

Obowiązek nauki – uczestnictwo w kursie zawodowym

W Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek nauki jest realizowany nie tylko poprzez uczęszczanie do szkoły, ale także m.in. poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym. W rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej określa przypadki, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczestnictwo we wspomnianym kursie.

Zgodnie z § 4 omawianego rozporządzenia, obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w kwalifikowanym kursie zawodowym może realizować osoba, która:

ma opóźnienia w cyklu kształcenia spowodowane jej sytuacją życiową lub zdrowotną, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia podjęcie lub kontynuację nauki w szkole albo przygotowanie zawodowe u pracodawcy;

przebywa w więzieniu, areszcie, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2017 r.

