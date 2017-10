Ogólnopolska Sieć Edukacyjna 2018 r. - szybki i darmowy internet w każdej szkole

W 2018 roku rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast.

Ustawa przewiduje stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

Zgodnie z projektem ustawy, OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego (do której operator sieci OSE będzie musiał uzyskać dostęp). Projekt ustawy przewiduje również możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale wyłącznie, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do sieci OSE.

Model wdrożenia OSE zakłada umożliwienie korzystania z jej usług pierwszym szkołom od 1 września 2018 r. oraz stopniowe podłączanie do sieci kolejnych szkół:

2018 rok – do 1,5 tys. lokalizacji,;

2019 rok – do 12,7 tys. lokalizacji;

2020 rok – do 19,5 tys. lokalizacji (wartość docelowa).

Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś koszty jej funkcjonowania (w tym koszty zakupu usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do internetu) wyniosą ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat (od 2022 roku ok. 164 mln zł rocznie) i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Prace nad OSE w Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęły się od pierwszej w historii kompleksowej inwentaryzacji stanu dostępu do Internetu w jednostkach oświatowych, z której wynikało, że jedynie ok. 23 proc. z nich znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. jednostek oświatowych korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w Polsce jest wykluczona cyfrowo. Brak powszechnego dostępu do szybkiego Internetu w szkołach stanowi zaś przeszkodę w budowie potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz utrzymywania skutecznej przewagi konkurencyjnej gospodarki.