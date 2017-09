Szczepienia ochronne dzieci

W ostatnim czasie toczy się żywa dyskusja w sprawie szkodliwości szczepień ochronnych. Coraz więcej rodziców rezygnuje z obowiązkowych szczepień. Tłumaczą to troską o zdrowie i życie swoich pociech. Podejmowane są argumenty o niepożądanych konsekwencjach szczepień oraz o braku zagrożenia chorobami, które są już „zapomniane” (mowa tu o odrze czy gruźlicy). Najbardziej skrajne tezy głoszą, że program szczepień jest celowym działaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu redukcji liczby ludności na globie. Według innych teorii następstwem szczepienia może być autyzm.

Rzecznik Praw Dziecka walczy z dezinformacją

Nic dziwnego, że pojawia się tak wiele głosów w sprawie. Problem dotyka zdrowia i życia dzieci. Rodzice zaczynają podchodzić bardziej odpowiedzialnie do tej kwestii, zastanawiając się czy aby na pewno obowiązkowe szczepienie nie zaszkodzi ich dziecku. Na zainteresowanie tematem szybko odpowiedziały media, które stały się platformą do dyskusji o wadze szczepień. Jednak jak zauważa Rzecznik Praw Dziecka w dyskursie publicznym pojawiło się wiele opinii, które są po prostu szkodliwe. W erze dezinformacji coraz częściej trudno o rzetelne przedstawienie spornej kwestii, tym bardziej jak głosu w dyskusji nie zabierają eksperci. Rzecznik Praw Dziecka w specjalnym piśmie zwracał się do Ministerstwa Zdrowia i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyrażając swoje zaniepokojenie sposobem prezentacji tego problemu w mediach publicznych i bardzo rzadkim dopuszczaniem do głosu ekspertów.

Ochrona zdrowia gwarantowana prawnie

W wirze różnorodnych opinii na temat szczepień należy przypomnieć i jasno podkreślić, że na rodzicach lub prawnych opiekunach spoczywa ustawowy obowiązek szczepienia dzieci. Podstawą prawną jest w tym wypadku art. 5 ust.1 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi głoszący, że osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są obowiązane do poddawania się szczepieniom w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Ponadto w swoim oświadczeniu Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw człowieka zagwarantowany w art.68 Konstytucji RP. Szerokie umocowanie dla ochrony zdrowia dziecka dostarczają traktaty międzynarodowe, przede wszystkim Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenia Ogólne ONZ w 1989 roku. W odniesieniu do dzieci, będących pod pieczą rodziców aż do momentu nabycia pełnej zdolności prawnej, należy pamiętać o specjalnym standardzie zastosowania praw człowieka. Mimo faktu, że dziecko do ukończenia osiemnastego roku życia pozostaje pod prawną opieką rodziców, to nie jest ich własnością i rodzice muszą stosować się do wytycznych narzuconych przez państwo, w tym obowiązkowych szczepień. W Polsce określono kalendarz szczepień obowiązkowych, które powinny być wykonane u każdego dziecka.

