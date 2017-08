Od 2018 r. zostaną wprowadzone dodatkowe składki emerytalne

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie nowego modelu oszczędzania poprzez nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Od 2018 r. zaczną funkcjonować Pracownicze Programy Kapitałowe (dalej: PPK). Mają one służyć pracownikowi do oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Do takich programów Pracowniczych zostanie zapisany każdy obywatel, który będzie odkładał tam swoje pieniądze. Emerytura z PPK miały być wypłacana niezależnie od tej wypłacanej przez ZUS.

Obowiązek utworzenia PPK miałaby każda firma, która zatrudnia co najmniej 19 pracowników. Do programu zostanie zapisany automatycznie każdy pracownik, w wieku od 19 do 55 lat. Pracownicy w wieku powyżej 55 lat nie będą mieli obowiązku gromadzenia funduszy w PKK, jednak będą mieli taką możliwość jeżeli wyrażą chęć.

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 19 pracowników mieliby możliwość wyboru miedzy PPK a Indywidualnym Planem Kapitałowym (IPK).

Bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że obowiązkowe jest jedynie zapisanie się do PKK. Każdy kto się zapisał będzie mógł się po 3 miesiącach się z programu wypisać.

Składka wnoszona przez pracownika do PKK będzie składać się z 3 części:

część pracodawcy;

część pracownika;

część dofinansowania z Funduszu Pracy.

Część pracownika domyślnie będzie wynosić co najmniej 2 % wynagrodzenia. Należy przy tym zaznaczyć jednak, że pracownik będzie miał możliwość zwiększenia swojej części o kolejne 2 punkty procentowe.

Część pracodawcy w PKK wynosić ma 1,5 %, natomiast część dofinansowania z Funduszu Pracy wynosić będzie 0,5 %. Pracodawcy przyznano również możliwość zwiększenia swojego wkładu w PKK nawet o 1 punkt procentowy. Pracodawca będzie mógł także odliczyć sobie te wpłaty od podatku i składek na ZUS.

Ministerstwo Finansów ,,na zachętę’’ proponuje każdej zapisanej osobie jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację nr 11937 Podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Nowaka, PPK są wzorowane m.in. na brytyjskim systemie NEST (National Employment Savings Trust).

Pieniądze znajdujące się w PKK miałyby być inwestowane m.in. w akcje. Przez pierwsze dwa lata pieniędzmi zgromadzonymi na PPK zarządzać będzie Polski Fundusz Rozwoju. Po upływie 2 lat Polski Fundusz Rozwoju zostanie zastąpiony specjalnie utworzonymi w celu zarządzania PKK instytucjami.

Opracowano na podstawie:

Projekt ustawy o pracowniczych programach emerytalnych