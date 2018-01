Wcześniejsza emerytura dla celników już możliwa

W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszły przepisy włączające funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych. Oznacza to, że celnik, który odbył co najmniej 5-letnią służbę przy wykonywaniu zadań o charakterze policyjnym lub w Służbie Celno-Skarbowej, będzie mógł przejść na emeryturę w wieku 55 lat.