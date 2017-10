Jak będzie wyglądał handel w niedzielę w 2018 r.?

Na posiedzeniach w dniach 28 września oraz 11 i 12 października 2017 r. podkomisja stała do spraw rynku pracy rozpatrzyła wniesiony we wrześniu 2016 r. obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Podkomisja wprowadziła do projektu swoje poprawki, które dość znacząco zmieniają wniesiony projekt.

Wskazane niżej założenia to zaledwie propozycje sejmowej podkomisji co oznacza, że nie muszą one wejść w życie w takim kształcie. Projektem podkomisji zajmie się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 26 października 2017 r., co może doprowadzić do kolejnych zmian.

reklama reklama

Zgodnie z art. 5 projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, w kształcie zaproponowanym przez podkomisję, w niedzielę i święta w placówkach handlowych, zakazany będzie:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem;

powierzanie pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Przez placówkę handlową należy rozumieć obiekty, w których jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem. Chodzi tu w szczególności o: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu, jak również platformy i sklepy internetowe, jeżeli w takich placówkach praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.

Zakaz nie będzie obowiązywał w:

drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego;

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Uwaga! Jeżeli w drugą lub w czwartą niedzielę miesiąca kalendarzowego wypadnie święto to zakaz z art. 5 będzie obowiązywał.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przepisy wejdą w życie w takim kształcie to od 1 stycznia 2018 r. zakupy w placówkach handlowych będzie można zrobić w drugą i w czwartą niedzielę każdego miesiąca, a także w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia i w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Należy jednak pamiętać o wyjątkach, które proponuje podkomisja.

Wyjątki od zakazu

Od obowiązywania zakazu handlu w niedzielę i święta wskazanego w art. 5 będzie funkcjonowało wiele wyjątków. Dokładny wykaz działalności wyłączonych spod zakazu znajduje się w art. 6 projektu.