Pharming – to rodzaj phisingu, polegający na utworzeniu fałszywej strony internetowej, która zapisuje prawidłowe dane i hasła logowania klientów użytkowników określonej strony. To zaawansowany sposób pozyskiwania danych od użytkowników ingerujący w zwartość DNS (Domain Name Server) poprzez modyfikację protokołu TCP/IP lub zmianie w działaniu pliku Imhosts.

Użytkownik zostaje przekierowany na stronę łudząco podobną do oryginalnej strony i tam nieświadomie pozostawia swoje dane, umożliwiające oszustom dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie.

Autor: Damian Skowron