Problemy cudzoziemców przy elektronicznym składaniu sprawozdań finansowych do KRS

Przesyłane przez spółki drogą elektroniczną dokumenty muszą zostać odpowiednio uwierzytelnione przez osoby upoważnione do ich składania. Zgodnie z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS zgłoszenie dokumentów finansowych opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Z powyżej wskazanych reguł wynika, że co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania spółki musi posiadać numer PESEL, konieczny do opatrzenia dokumentów finansowych podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji kiedy spółka kapitałowa nie znajduje się w likwidacji bądź upadłości osobą odpowiedzialną za złożenie w formie elektronicznej dokumentów finansowych będzie uprawniony do reprezentacji członek zarządu.

Dla spółek osobowych odpowiednio osobą taką będzie uprawniony do reprezentacji wspólnik. Wówczas jeśli członek zarządu lub wspólnik spółki jest obcokrajowcem i nie posiada nadanego numeru PESEL, koniecznym będzie jego uzyskanie. Bez przyznanego numeru PESEL nie jest możliwym założenie profilu zaufanego ePUAP. To zaś wyklucza możliwość uwierzytelnienia wniosku o złożenie dokumentów finansowych do repozytorium KRS.

Nadanie cudzoziemcowi numeru PESEL nastąpić może w dwóch trybach:

1. Zameldowanie na terytorium RP – wówczas numer PESEL nadawany jest cudzoziemcowi z urzędu. Podstawą dla dokonania zameldowania cudzoziemca może być: