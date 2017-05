Samowola budowlana - kiedy mamy z nią do czynienia?

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia o zamiarze dokonania robót budowlanych, o ile w tym terminie właściwy organ nie wyraził swojego sprzeciwu. Katalog robót budowlanych, co do wykonania których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę oraz co do których wymagane jest dokonanie zgłoszenia zawiera art. 29, art.30 i art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.