Nowe kasy fiskalne – 2018 r.

Zmiany w systemie kas fiskalnych w Polsce nastąpią na skutek wprowadzenia nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zastąpi ono Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Proponowane zmiany mają za zadanie zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Nowelizacja ma także zwiększyć wpływy do budżetu państwa z podatków m.in. z podatku VAT.

Kasa online

Wielu nowych informacji odnośnie nowych kas fiskalnych dostarczyła odpowiedź Podsekretarza stanu w MF Pawła Gruza na interpelację z 5 lipca 2017 r. nr 13726 Pani Poseł Izabeli Leszczyny.

Nowe kasy online będą przekazywały dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według ustalonego harmonogramu przekazu danych.

To przekazywanie danych ma odbywać się nie rzadziej niż co dwie godziny. Harmonogram przekazu danych będzie zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy, zgodnie z protokołem komunikacyjnym.

Jak podkreśla Gruza, chodzi o to by możliwe było raportowanie transakcji zarejestrowanych na tych kasach do centralnego systemu informatycznego MF.

Czy trzeba wymienić kasę?

Choć rozporządzenie ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy nie będą musieli od razu wymieniać kas. Obligatoryjne stosowanie kas fiskalnych online dotyczyć będzie jedynie branży, które są najbardziej narażone na występowanie nadużyć podatkowych. Stare kasy fiskalne mają być wycofywane z obiegu stopniowo, przy czym MF zaznacza, że chce przedsiębiorców do wymiany sprzętu bardziej zachęcać niż przymuszać.

Forma paragonu papierowego – przynajmniej początkowo – będzie w dalszym ciągu legalna. Kasy podpięte do Internetu będą mogły więc wystawiać tradycyjny paragon papierowy albo wysłać potwierdzenie zakupu w formie elektronicznej czyli tzw. e-paragon (np. mail, sms). Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad wymogami dla systemu dystrybucji e-paragonów - systemu, który gwarantowałby bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych klientów.

Podsekretarz stanu wskazuje również, że resort finansów pracuje nad możliwością wprowadzenia systemu przesyłu danych z kas z kopią elektroniczną oraz kopią papierową w ramach raportowania danych w formie jednolitego pliku kontrolnego. Prace jednak są na bardzo wczesnym etapie.

