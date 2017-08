Podatki i opłaty lokalne w górę w 2018 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Stawki te podlegają corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r., w stosunku do I półrocza 2016 r. (wyniósł on 101,9). Wynika z tego, że stawki podatków i opłat lokalnych podniosą się o 1,9 proc.

Istotny jest fakt, że Minister wskazuje jedynie górne granice stawek, a nie ich ostateczną wysokość. Ostatnie słowo należy do każdej gminy, której rada, w drodze odpowiedniej uchwały zadecyduje o ich wysokości, pamiętając jednakże o tym, by nie przekroczyć wyznaczonego przez Ministra maksimum.

reklama reklama

Z najnowszego obwieszczenia wynika, że stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 r. prezentować się będą następująco:

Podatek od nieruchomości:

Od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 zł od 1m2; pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od m2; niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,04 zł za m2. Od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,77 zł od 1m2; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1m2; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2; związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1m2 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –7,77 zł od 1m2; Od budowli – ich 2 proc. wartości;

Podatek od środków transportu