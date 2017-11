Podatek leśny – 2018 r.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów przeznaczonych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Jak stanowi ustawa o podatku leśnym przez działalność leśną należy rozumieć działalność właścicieli posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Kto płaci?

Obowiązek zapłaty podatku leśnego spoczywa zarówno na osobach fizycznych jak i osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych (w tym spółkach) nieposiadających osobowości prawnej, będących:

właścicielami lasów;

posiadaczami samoistnymi lasów;

użytkownikami wieczystymi lasów;

posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym to obowiązek zapłaty podatku spoczywa na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli las jest przedmiotem współwłasności lub współposiadania przez co najmniej 2 podmiotu to obowiązek zapłaty podatku ciąży na współwłaścicielach/posiadaczach solidarnie.

Stawka podatku leśnego – 2018 r.

Podatek leśny jest pobierany od 1 ha powierzchni lasu wynikającej z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes Generalnego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany do tego by w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału, ustalić średnią cenę sprzedaży drewna.

W dniu 20 października 2017 r. Prezes GUS stwierdził, że średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1m3. Oznacza to, że w 2018 r. podatek leśny wyniesie 43,35 zł za 1 ha.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych wyżej określona stawka ulega zmniejszeniu o 50%.

Dla porównania, w 2017 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 91,01 zł za 1 m3 i co za tym idzie, podatek leśny wyniósł 42,02 zł za 1 ha.

Warto zaznaczyć, że każda rada gminy może obniżyć średnią cenę, a więc co za tym idzie, stawkę podatku leśnego.

Kto nie musi płacić?

Z podatku leśnego zwalnia się m.in: