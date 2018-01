Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 2018 r.

PCC został uregulowany w ustawie z dnia z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 tej ustawy PCC podlegają:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;

umowy dożywocia;

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

ustanowienie hipoteki;

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;

umowy depozytu nieprawidłowego;

umowy spółki.

PCC należy także zapłacić także w wypadku zmiany w/w umów gdy powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczeń sądów wywołujących takie same skutki cywilnoprawne jak w/w umowy.

Jak zapłacić?

Omawiany podatek należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty (np. w ciągu 14 dni od dnia zakupu samochodu). Wyjątek od tej zasady stanowią sytuację, gdy PCC jest pobierany przez płatnika.

Organ podatkowy nie wzywa podatnika do zapłaty – podatnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia i zapłacenia podatku. Aby zapłacić PCC należy wypełnić formularz PCC-3 i dostarczyć do urzędu skarbowego (zazwyczaj jest to urząd właściwy dla twojego miejsca zamieszkania). Następnym krokiem jest uiszczenie podatku w kasie urzędu lub w drodze przelewu na konto.

Jeśli podpisujesz akt notarialny to PCC zapłacisz u notariusza - nie płacisz go wtedy w urzędzie skarbowym.

Stawki PCC i podstawa opodatkowania

Wysokość podatku zależy od rodzaju zawartej umowy. Jeśli jest to umowa:

sprzedaży, zamiany, podziału spadku, zniesienia współwłasności oraz darowizny: rzeczy ruchomych — 2% podstawy opodatkowania; praw majątkowych — 1% podstawy opodatkowania; ustanowienia hipoteki — 19 zł; ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności — 1% podstawy opodatkowania; pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego — 2% podstawy opodatkowania; spółki — 0,5% podstawy opodatkowania.

W pewnych przypadkach stawka podatku może wynosić 20% podstawy opodatkowania. Tak wysoka stawka obowiązuje, gdy w trakcie kontroli skarbowej okaże się, że: