Elektroniczne sprawozdania finansowe – nowe obowiązki podatników

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) – dalej: ustawa zmieniająca, doszło do wprowadzenia zmian w zakresie sporządzania oraz składania sprawozdań finansowych zarówno do KRS jak i do Urzędu Skarbowego. Ustawa zmieniająca wprowadza je poprzez nowelizację przepisów ustawy o krajowym rejestrze sądowym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości.

Składanie sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym

Od dnia 15 marca 2018 r. na mocy art. 19e ustawy o KRS wprowadzono obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych do KRS drogą elektroniczną. Obowiązek ten dotyczy rocznego sprawozdania finansowego podmiotu, sprawozdania z działalności podmiotu, odpisu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań, a także podziale zysku lub pokryciu straty czy też sprawozdania z badania sprawozdania finansowego wraz z załączonym oświadczeniem, w przedmiocie spełnienia wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie składanych dokumentów. W ten sposób sporządzone dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są przesyłane do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Opatrzenie dokumentów stosownym podpisem musi zostać dokonane przez co najmniej jedną osobę fizyczną. W przypadku spółek kapitałowych – osobę wchodzącą w skład organu uprawnionego do reprezentowania spółki, natomiast w przypadku spółek osobowych przez co najmniej jednego wspólnika umocowanego do reprezentacji spółki. Osobą taką może być także, o ile został ustanowiony, syndyk bądź likwidator spółki. Składane w ten sposób dokumenty finansowe są następnie udostępniane w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 15 marca 2018 r. jednakże w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2017, dopuszcza się złożenie sprawozdania w formie tradycyjnej z dołączeniem elektronicznej kopii dokumentów w formie skanów opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z opisanymi powyżej zasadami. Rozwiązanie takie, jak wynika z art. 38 ust. 2 ustawy zmieniającej, możliwe jest w okresie przejściowym od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.