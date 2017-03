Art. 182a. kodeksu karnego wykonawczego stanowi o możliwości orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. To stosunkowo nowe uregulowanie daje możliwość ubiegania się o możliwość prowadzenia pojazdów, jednak muszą być to samochody posiadające blokadę alkoholową. Nie oznacza to, że okres na jaki zakaz orzeczono ulegnie formalnemu skróceniu.

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym (art. 39 pkt 3 k.k.), którego głównym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa w komunikacji. Może on przybrać postać zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Orzeczenie tego zakazu nie jest uzależnione od tego, czy sprawca przestępstwa ma aktualnie uprawnienie do prowadzenia pojazdów.

Kiedy można ubiegać się o zamianę zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową?

Aby istniała możliwość ubiegania się o ewentualną zamianę orzeczonego środka karnego muszą być spełnione następujące przesłanki:

zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru lub w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji

Pierwsza z przesłanek zdaje się nie budzić wątpliwości. Przykładowo, jeżeli sąd orzekł w stosunku do osoby X zakaz prowadzenia pojazdów na okres 4 lat, to X po upływie 2 lat (połowy okresu trwania zakazu) będzie mógł wnioskować o zamianę orzeczonego środka. Jeżeli chodzi o drugą z przesłanek, sąd zbada przede wszystkim jaka była postawa skazanego po popełnieniu przestępstwa, a więc chodzi tu np. o ewentualne formy zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonego, skruchę czy poddanie się rygorom wynikającym z wyroku. Istotne również będą cechy osobowości skazanego, jego tryb życia, warunki rodzinne, środowiskowe, przestrzeganie porządku prawnego czy nienadużywanie alkoholu. Po uwzględnieniu przez sąd, który orzekał w I instancji wniosku o skorzystanie z określonej w art. 182a k.k.w. instytucji osoba X przez pozostały okres trwania zakazu (tj. następne 2 lata), będzie mogła prowadzić jedynie pojazdy wyposażone w tzw. alkoblock.

