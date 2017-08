Kara 30 lat pozbawienia wolności w Polsce? Nadchodzą zmiany w Kodeksie karnym

O zakresie zmian jakie Ministerstwo Sprawiedliwości pragnie wprowadzić w k.k. dowiadujemy się z odpowiedzi wiceministra Marcina Warchoła na interpelację Pani Poseł Moniki Wielichowskiej. Planowana nowelizacja ma stanowić jedną z najpoważniejszych zmian ustawy karnej od momentu jej wejścia w życie.

30 lat pozbawienia wolności

Zmiany mają dotyczyć m.in. wysokości sankcji karnych i konstrukcji poszczególnych typów czynów zabronionych. Ministerstwo zapowiada zmiany w katalogu kar polegające na rezygnacji z punktowej kary 25 lat pozbawienia wolności na rzecz zwiększenia górnej granicy kary pozbawienia wolności do 30 lat. Co to w praktyce oznacza?

Na tą chwilę, co do zasady, kara pozbawienia wolności może zostać wymierzona w wysokości do 15 lat. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której sąd wymierza karę łączną lub w nadzwyczajnym obostrzeniu. W takim wypadku kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 20 lat.

Surowszą karą, od zwykłej kary pozbawienia wolności, jest kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Oznacza to, że sędzia w przypadku przestępstw o bardzo dużym ładunku społecznej szkodliwości może wymierzyć karę pozbawienia wolności w wysokości do 15 lat (do 20 lat w wymienionych przypadkach), albo karę w wysokości dokładnie 25 lat pozbawienia wolności, albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. W chwili obecnej sędzia nie może więc wymierzyć sprawcy kary więzienia w wysokości np. 23 lat pozbawienia wolności.

Proponowane zmiany mają dać sędziemu możliwość swobodniejszego poruszania się przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności poprzez zwiększenie górnej granicy tej kary z 15 na 30 lat, przy jednoczesnej likwidacji kary 25 lat. Oznacza to, że sędzia będzie miał możliwość wymierzenia sprawcy kary pozbawienia wolności np. w wysokości 24, 29 a nawet 30 lat.

Zmiana w zakresie zwiększenia górnej granicy kary pozbawienia wolności pociąga za sobą konieczność modyfikacji wysokości wielu zagrożeń ustawowych przewidzianych za przestępstwa z części szczególnej k.k. Zmiana ta ma polegać na zwiększeniu górnej granicy zagrożenia za dany typ przestępstwa. Wiceminister pisze, że zwiększenie górnej granicy ustawowego zagrożenia dotyczyć będzie przestępstw zgrupowanych w rozdziale XVI, XVII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXVII k.k.