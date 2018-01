Prezent dla 18-latków starających się o paszport

W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy o paszport otrzyma wraz z nim pakiet jubileuszowy. W specjalnej kopercie znajdują się: flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej oraz miniprzewodnik z opisem jak szanować biało-czerwone barwy i poprawnie śpiewać hymn Polski.

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić przez cały 2018 rok. To doskonała okazja do wspólnego świętowania. To dowód pamięci o tych, którzy nosili Polskę w sercach w czasach, gdy nie było jej na mapach. Na kopercie znajdują się wizerunki: Piłsudskiego, Kwiatkowskiego, Dmowskiego, Narutowicza, Hallera, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, Mościckiego, Wojciechowskiego i młodych ludzi.

reklama reklama

Ideę akcji najlepiej oddają słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium”. Cytat ten również został wydrukowany na kopercie.

MSWiA szacuje, że w 2018 roku wniosek o wydanie paszportu złoży ok. 18 000 18-letnich obywateli Polski. Każdy obywatel taki wniosek może złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego lub punkcie paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Za granicą paszport można otrzymać za pośrednictwem konsulatu. Po złożeniu wniosku można monitorować status sprawy paszportowej za pośrednictwem platformy: www.obywatel.gov.pl/sprawdź czy twój paszport jest gotowy do odbioru. Można także skorzystać z usługi powiadomienia sms-em lub e-mailem o tym, że paszport jest już gotowy do odbioru.

O szczegółach akcji „Pakiet na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości/start w dorosłość” informują plakaty w urzędach, w których składane są wnioski o wydanie paszportu. O więcej informacji można także zapytać obsługującego pracownika urzędu.

Co roku jest składanych około 1 300 000 wniosków o wydanie paszportu. Paszporty obywateli Polski są wytwarzane w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.