Wnioski o 500+ na okres świadczeniowy 2018/2019 od 1 lipca

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już 1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie 500+.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku zarówno przez rodziny zainteresowane kontynuowaniem korzystania ze wsparcia, jak i te rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”.

Ujednolicony termin dla różnych świadczeń

Już w ubiegłym roku z myślą o wygodzie polskich rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego, a od tego roku również świadczenia dobry start.

Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej – usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski.

Gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

500+ online

Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+ drogą elektroniczną już w lipcu, mają do wyboru trzy kanały online – wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Warto podkreślić, że na ministerialnym portalu Emp@tia zostały udostępnione przyjazne kreatory wypełniania wniosków o wszystkie świadczenia dla rodzin. Są to bardzo czytelne i przejrzyste narzędzia, które umożliwiają wykonanie tego zadania w prosty, a wręcz intuicyjny sposób.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie wysłany drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, cała korespondencja z gminą będzie prowadzona również drogą elektroniczną. W takim wypadku korespondencja z gminy trafi do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl .

