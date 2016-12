Zmiany w Służbie Więziennej 2017-2020

Uchwalona przez Sejm 15 grudnia 2016 r. ustawa o programie modernizacji SW w latach 2017-20 przewiduje m.in. zakup uzbrojenia i pojazdów, remonty więzień, modernizację systemów informatycznych i łączności oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników.

Ogólna kwota wydatków na realizację tego programu w latach 2017-20 ma wynieść ponad 1,5 miliarda zł.

Program ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych. Planuje się zakup m.in. 1200 subkarabinków automatycznych za 4,8 mln zł oraz 400 granatników za 2,4 mln zł. Ponadto ma być kupionych m.in. 1 tys. zestawów ochronnych udaroodpornych, 1,5 tys. kasków ochronnych z osłoną twarzy, 1 tys. kamizelek kuloodpornych oraz 500 kajdanek na ręce i nogi.

W SW ma również nastąpić modernizacja systemów informatycznych i systemów łączności - obecny nie jest szyfrowany oraz zakup urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych w więzieniach i aresztach. Dotychczasowe urządzenia są już przestarzałe, w związku z rozwijająca się techniką i technologiami.

Mają też zostać wymienione wyeksploatowane pojazdy SW. Planuje się m.in. kupno 36 więźniarek. W programie uwzględniono też zakupy sprzętu medycznego dla więziennej służby zdrowia. Poprawić się mają też wynagrodzenia w funkcjonariuszy Służby i cywilnych pracowników SW - zaplanowano dwie podwyżki - od początku 2017 r. i początku 2019 r. Pierwsza podwyżka ma wynieść średnio 250 zł bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg, zaś druga średnio 306 zł bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

Na mocy drugiej ustawy dotyczącej SW, uchwalonej 15 grudnia, funkcjonariusze Służby Więziennej uzyskają podstawę prawną do chronienia gmachu Prokuratury Krajowej. To poszerzenie ich zadań, bo od wielu lat SW chroni gmach Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki na te nowe zadania SW (ok. 450 tys. zł) będą pochodziły z obecnych pieniędzy przeznaczonych na usługi ochrony osób i mienia.

Na koniec 2015 r. w SW było 27,5 tys. funkcjonariuszy i 1862 pracowników cywilnych. W zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało wtedy nieco ponad 70 tys. osób.

