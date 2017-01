Paliwa ciekłe - wielkie zmiany dla przedsiębiorstw energetycznych

Ustawodawca nowymi przepisami chciał poprawić przejrzystość regulacji na rynku paliw i gazu ziemnego, a tymczasem wprowadzone regulacje mogą skutkować utratą koncesji przez niektóre przedsiębiorstwa energetyczne.

2 września 2016 r. weszła w życie kolejna zmiana Prawa energetycznego oraz szeregu innych ustaw, w tym przede wszystkim tych regulujących rynek energii, a w szczególności paliw ciekłych (ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o zapasach).

Jak czytamy w uzasadnieniu do ww. nowelizacji nowe przepisy miały na celu uporządkowanie regulacji dotyczących rynku paliw i gazu ziemnego oraz wprowadzenie większej przejrzystości na rynku energetycznym. Wśród wprowadzonych w tym celu zmian w Prawie energetycznym dodano definicję paliw ciekłych (art. 3 pkt 3b Pr. energ.) oraz przepis wprowadzający delegację ustawową do wydania rozporządzenia w sprawie wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru (art. 32 ust. 5 Pr. energ.).

W dniu 15 grudnia 2016 r. Minister Energii wydał rozporządzenie, o którym mowa powyżej. W tym samym dniu rozporządzenie powyższe zostało opublikowane, a co za tym idzie na podstawie § 3 rozporządzenia weszło ono w życie w dniu następnym tj. 16 grudnia 2016 r.

Skutkiem wejścia w życie powyższego rozporządzenia w tak krótkim czasie może być utrata przez niektóre przedsiębiorstwa energetyczne posiadanych koncesji. Na podstawie art. 16 ust. 4, 16a ust. 1 i 19 ust. 1 ww. nowelizacji, w terminie do 16 stycznia 2017 r.:

1) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych;

2) podmioty prowadzące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, które, w związku z wejściem w życie ww. nowelizacji oraz rozporządzenia, są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji