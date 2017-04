Podsumowanie egzaminów: adwokackiego i radcowskiego 2017

Egzamin adwokacki w 13 miastach przeprowadziło 39 komisje egzaminacyjnych z siedzibą w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Egzamin radcowski odbył się w 19 miastach przed 42 komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

reklama reklama

Każdego dnia egzaminy rozpoczęły się o godzinie 10.00 i trwały po 6 godzin (w pierwszym, drugim i trzecim dniu egzaminu) lub 8 godzin w czwartym dniu egzaminu.

Podczas egzaminu zdający rozwiązywali jednakowe dla wszystkich egzaminowanych zadania z zakresu prawa: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Zobacz serwis: Sprawy karne

W ocenie zespołów, które przygotowały zadania egzaminacyjne, prawidłowe rozwiązanie zadań polegało w przypadku zadań z prawa karnego i cywilnego na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku prawa gospodarczego, zadaniem zdających było sporządzenie umów w oparciu o opracowany stan faktyczny, zaś w przypadku prawa administracyjnego - sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (na egzaminie adwokackim) lub sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (na egzaminie radcowskim) w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. Rozwiązanie zadań z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegało na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o opracowany na potrzeby egzaminu stan faktyczny. Zadania egzaminacyjne wraz z opisami istotnych zagadnień zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Egzaminy Prawnicze.

Podczas egzaminu dozwolone było korzystanie z przyniesionych przez zdających aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Dodatkowo komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych. Egzaminowani mogli rozwiązywać zadania w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z której to możliwości skorzystało blisko 99% z nich.

Frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2594 zdających, co stanowi 99% spośród 2606 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. Do egzaminu radcowskiego przystąpiło 2840 zdających, a zatem 98% z 2899 osób wnioskujących o dopuszczenie do egzaminu.

W przypadku zdających, będących osobami niepełnosprawnymi (18 osób), czas trwania każdej części egzaminu wydłużono o połowę, tj. odpowiednio do 9 i 12 godzin. Zdającym - matkom karmiącym dziecko piersią przysługiwało uprawnienie do dwóch półgodzinnych przerw w czasie każdego dnia egzaminu, z którego skorzystało 84 egzaminowanych.

Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących komisji ustalono, że egzaminy przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminów.

Ogłoszenie wyników egzaminów przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w okresie od II połowy kwietnia do I połowy maja 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości