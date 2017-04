Dotacje dla polskich instytucji kultury działających za granicą

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajęła się w czwartek wnioskiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Chodzi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kwestię finansowania instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

POLECAMY: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

reklama reklama

"Rzecz sprowadza się do tego, że dotychczasowe formy pomocy finansowej na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu nie są wystarczające do tego, żeby pokryć wszystkie potrzeby, przede wszystkim te, które są związane z utrzymywaniem nawet skromnego personelu i innych wydatków o charakterze materialnym, do czego, jak się wydaje, potrzebna jest zmiana ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej" - mówił przewodniczący komisji Michał Seweryński. Zaznaczył, że jest to pismo "inicjujące" posiedzenie, ale komisja będzie "obejmować zasięgiem zainteresowania cały krąg podobnych instytucji, jak Biblioteka Polska w Paryżu, które istnieją za granicą, są ważnym elementem naszego dziedzictwa narodowego".

Zobacz: Praca

To dobra inicjatywa, by podjąć temat uregulowania systemowego tej sprawy, tak żeby niektóre instytucje miały poczucie wsparcia ze strony państwa - systemowego, podmiotowego, finansowego, i w tym celu należy pokonać "pewną barierę prawną".

Wiceminister poinformował, że od trzech lat trwają rozmowy między MKiDN a Towarzystwem Historyczno-Literackim i Biblioteką Polską w Paryżu na temat takiego systemowego rozwiązania. W jego ocenie nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej spowodowałaby, że Biblioteka Polska w Paryżu mogłaby podpisać z MKiDN umowę o współprowadzeniu.

Zobacz: Sprawy urzędowe

Przewodniczący komisji powiedział, że należy się zastanowić, w jakim kierunku dokonać zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, żeby można było potrzeby instytucji kultury finansować z tych środków, które rząd polski ma do dyspozycji. "Pod tym kątem proponuję, żebyśmy prowadzili prace dalsze w naszej komisji" - dodał Seweryński.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie została powołana w 1979 r. z inicjatywy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Zrzesza instytucje kultury działające w siedmiu krajach: Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, na Węgrzech i we Włoszech.

Ośrodki wchodzące w skład Stałej Konferencji gromadzą prace z zakresu historii, literatury i sztuki, kompletują wydawnictwa emigracyjne, wydają opracowania bibliograficzne, prowadzą wymianę wydawnictw z bibliotekami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce, gromadzą źródła naukowe i prowadzą badania historyczne związane z najnowszymi dziejami Polski, kolekcjonują pamiątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne, opiekują się pomnikami i wydają własne publikacje.