UE zapowiada nowelizację dyrektywy audiowizualnej w celu ochrony nieletnich

Ochrona widza przed treściami agresywnymi oraz selekcja reklam jest szczególnie ważne dla osób nieletnich, które są najbardziej podatne na techniki manipulacyjne mediów audiowizualnych.

Ochrona przed mową nienawiści

25 kwietnia 2017 r. komisja Kultury PE przyjęła raport dotyczący dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE). Zmiany dyrektywy będą ukierunkowane w stronę szerokiej ochrony nieletnich odbiorców, a w szczególności mają zapewnić im ochronę przed treściami stanowiącymi mowę nienawiści – nawołujące do przemocy i terroryzmu.

Zgodnie z art. 7 dyrektywy państwa członkowskie zapewniają w odpowiedni sposób, by audiowizualne usługi medialne świadczone przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji nie zawierały żadnych treści nawołujących do nienawiści ze względu na rasę, płeć, religię lub narodowość.

Aktualnie obowiązujący przepis jest bardzo ogólny i zdaniem komisji nie chroni wystarczająco osób nieletnich. Nowelizacja ma wprowadzić regulacje zapewniającą użytkownikom Youtube’a oraz innych serwisów audiowizualnych możliwość szybkiego i skutecznego zgłaszania treści stanowiących mowę nienawiści.

Ograniczenie reklam alkoholu i papierosów

Zgodnie z raportem problem stanowią również reklamy alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektrycznych. Komisja chce wprowadzić całkowity zakaz transmisji tego typu reklam przed rozpoczęciem audycji dla dzieci oraz w ich trakcie. Ma to dotyczyć audycji transmitowanych w telewizji oraz na serwisach internetowych.

Obecnie zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie mają jedynie obowiązek zachęcania dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci.

W myśl art. 20 ust. 2 dyrektywy emisja audycji dla dzieci może zostać przerwana reklamą telewizyjną lub telesprzedażą tylko raz w ciągu każdego przewidzianego w układzie audycji okresu nie krótszego niż 30 minut.

Warto zaznaczyć, iż założeniem przyjętego raportu jest również ograniczenie wszystkich reklam telewizyjnych. Zgodnie z planowana nowelizacją reklamy nie będą mogły przekroczyć dziennego limitu 20% dziennej emisji. Serwisy będą samodzielnie decydować o porach.

Poparcie dla produkcji europejskich

Oprócz powyższych założeń Komisja planuje wprowadzić do dyrektywy zapis dotyczący zwiększenia w ofertach serwisów produkcji europejskich do 20%, aby w ten sposób „odzwierciedlić kulturowe zróżnicowanie Europy”. Uregulowana zostanie również kwestia dofinansowania tych produkcji, co ma stanowić zachętę dla producentów ze Starego Kontynentu.

Głosowanie plenarne Parlamentu Europejskiego dotyczące dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych odbędzie się 15 maja 2017 r. w Strasburgu.

