Senat odrzucił zmiany w zasiłku pogrzebowym

Senat zdecydował o odrzuceniu przygotowanego w Izbie projektu ustawy różnicującej wysokość zasiłku pogrzebowego. Obecnie wynosi on 4 tys. zł, odrzucony projekt zakładał podwyższenie go do 6 tys. dla pozostających ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Za odrzuceniem projektu głosowało w środę 59 senatorów, przeciw 29, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej - podczas prac nad projektem ustawy - negatywne stanowisko do projektu przyjęły senackie komisje rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawcza.

reklama reklama

Propozycję zmian, jako inicjatywę ustawodawczą Senatu złożyli reprezentujący PO senatorowie Mieczysław Augustyn, Maria Pańczyk-Pozdziej, Leszek Czarnobaj, Marian Poślednik, Jarosław Duda, Jan Rulewski, Piotr Florek, Sławomir Rybicki, Wiesław Kilian, Barbara Zdrojewska, Kazimierz Kleina, Piotr Zientarski i Andrzej Kobiak.

Autorzy chcieli, aby zasiłek pogrzebowy nie był jedynie przeznaczony na opłacenie pochówku zmarłego, ale miał też funkcję socjalną i stał się doraźną pomocą finansową, pozwalająca na pokrycie wydatków związanych ze śmiercią członka rodziny. Nowe świadczenie miało nazywać się zasiłkiem pośmiertnym dla ubezpieczonego i jego najbliższej rodziny i powiązane miało być z tym, czy zmarły był, czy nie był wcześniej ubezpieczony społecznie.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Projekt zakładał, że jednorazową kwotę 6 tys. zł, bez potrzeby przedstawiania rachunków za pogrzeb, otrzymają najbliższe osoby, prowadzące ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego - jak obecnie za zwrot kosztów pogrzebu - wypłacane byłoby, gdyby zmarły prowadził oddzielne gospodarstwo domowe.

Zwrot kosztów pogrzebu wypłacany byłby osobom spoza rodziny, czy upoważnionym podmiotom samorządowym, zakładowi pracy, czy organizacji pozarządowej, które pogrzeb zmarłego organizowały z mocy ustawy, czy ze względów honorowych, albo wobec niemożliwości jego zorganizowania przez członków rodziny.

Osoba uprawniona do zasiłku okazywałaby jedynie akt zgonu i oświadczenie o sprawieniu pogrzebu, stopniu pokrewieństwa ze zmarłym i o tym, czy prowadziła ona wspólne z osobą zmarłą gospodarstwo domowe. Wypłata zasiłku zostałaby też skrócona z maksymalnie 30 do 7 dni.

Senatorowie, którzy przygotowali propozycję projektu ustawy, zakładali stopniowe wdrażanie zmian - od II półrocza 2017 r. wysokość zasiłku wynosiłaby 5000 zł (wzrost o 1000 zł), a dopiero w 2018 roku docelowo 6000 zł.

Zobacz: Wskaźniki i stawki