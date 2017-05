Nowa forma rejestracji aut w 2017 r.

Podczas pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciele klubów opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem w Komisji Infrastruktury.

Jak napisano w uzasadnieniu przyjęte przez Radę Ministrów regulacje uproszczą działalność przedsiębiorstw, odciążą je od części obowiązków administracyjnych, będą też służyć legalnemu użytkowaniu pojazdów w ruchu drogowym. Nowe rozwiązania są odpowiedzią na postulaty branży motoryzacyjnej (w tym dealerów) i jednostek badawczych. Z tej formy rejestracji może skorzystać ok. 20 tys. polskich firm i jednostek badawczych.

Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit informował posłów, że decyzja o wydaniu rejestracji profesjonalnej będzie ważna przez jeden rok, a zatem nie trzeba będzie co miesiąc udawać się do starostwa i przedłużać terminu tej decyzji.

"Jeśli chodzi o samorządy i ewentualne uszczuplenie ich wpływów (...) to ten projekt jest projektem rządowym więc przechodził pełną konsultację, również z organizacjami samorządowymi. One nie zgłaszały zastrzeżeń. Te ewentualne uszczuplenia są tak minimalne w stosunku do korzyści jakie osiągną samorządy z racji szybszego rozwoju swoich firm, większego obrotu, ułatwień w rozwoju gospodarczym, więc takie problemy nie były zgłaszane" - tłumaczył Szmit.

Jak informował wcześniej w uzasadnieniu resort infrastruktury, projekt zakłada, że dokumentem zaświadczającym o dopuszczeniu do jazdy testowej pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z zalegalizowanymi profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi.

Według nowelizacji blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie wypełniany przez starostę oraz podmiot uprawniony.

Profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi będą mogli posługiwać się przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów, a także jednostki uprawnione, jak Instytut Transportu Samochodowego, lub jednostki badawcze producentów.

Zgodnie z projektem, organem dokonującym profesjonalnej rejestracji pojazdów będzie starosta. Decyzję o wydaniu dowodu (czyli blankietu i tablic rejestracyjnych) podejmie po wniesieniu przez podmiot uprawniony opłaty administracyjnej i ewidencyjnej. Taka rejestracja będzie obowiązywała przez rok.

Uprawnione podmioty, oprócz producentów, będą mogły zamówić nie więcej niż 100 blankietów. Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów nie będzie wyższa niż 100 zł, a za blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego – 20 zł.

Jak informuje resort infrastruktury, starosta w określonych przypadkach będzie mógł uchylić decyzję, np. gdy podmiot uprawniony przekazał blankiety i tablice innemu użytkownikowi.

Możliwe będzie także użycie jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez podmiot uprawniony lub jego pracownika, ale też przez klienta oraz kierowcę wynajętego przez producenta. Obowiązujące obecnie przepisy przewidują, że jazdę testową może w praktyce wykonać jedynie osoba uprawniona, a potencjalny nabywca jest osobą towarzyszącą.(PAP)