Od 21 sierpnia 2017 r. trwa akcja darmowych przeglądów samochodów i motocykli

Dzięki porozumieniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i PIMOT, kierowcy mają możliwość dokonania darmowego przeglądu swojego pojazdu. Urząd miasta wskazuje, że celem akcji jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych, ale również poprawa jakości powietrza. Akcja bezpłatnych przeglądów diagnostycznych prowadzona jest w ramach kampanii ,,Oddychaj Warszawo’’.

Miasto zaznacza, że do głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Warszawie, należy właśnie transport indywidualny oraz spalanie w piecach odpadów i węgla niskiej jakości. Urząd Miasta, w ramach działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, planuje także m.in. zakup ekologicznych autobusów oraz letnie oczyszczanie ulic.

reklama reklama

55 stacji diagnostycznych

Zrobienie bezpłatnego przeglądu diagnostycznego jest możliwe na 55 stacjach diagnostycznych w Warszawie – ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Warszawa.

Na stacjach diagności sprawdzą poziom emisji spalin, ciśnienie w oponach czy też ustawienie świateł. Prawidłowe ciśnienie w oponach czy odpowiednie ustawienie świateł z całą pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Z kolei wiedza na temat poziomu emisji spalin, pozwoli kierowcy na podjęcie działań, które tą emisję zmniejszą. Jest to bardzo ważne ponieważ kontakt ze spalinami znacząco podnosi ryzyko wielu chorób krążenia czy też układu oddechowego.

Zobacz również: Nowe fotoradary na polskich drogach

Diagności, oprócz wykonania przeglądu, poinstruują kierowców o stanie poszczególnych elementów w aucie oraz o tym, jak należy zadbać o auto.

16 mld zł.

Działania mające na celu poprawę jakości powietrza w Warszawie, są prowadzone w ramach podpisanego w maju 2016 r. ,,Programu Inwestycyjnego do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Program ten zakłada wydanie 16 mld zł na działania w obszarze transport, zieleń i energia.

Miasto wskazuje, że do istotnych działań, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, zaliczyć należy program dotacji do wymiany indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne źródła gazowe lub podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej – korzysta z tego ok. 400 gospodarstw domowych. Nowy nabór do programu będzie miał miejsce we wrześniu 2017 r.

Opracowano na podstawie:

Załącznik do zarządzenia nr 645/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 maja 2016 r.