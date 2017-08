Zmiany dla komorników sądowych od 1 stycznia 2018 r.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ciągu 6 lat liczba wniosków o pociągnięcie komorników do odpowiedzialności dyscyplinarnej wzrosła z 30 w 2010 r. do 102 w 2015 r. Stanowi to wzrost o 340 proc.

Rozwiązania przewidziane w projekcie

Projekt przewiduje zwiększenie nadzoru prezesa sądu nad komornikami. Dotyczy to przykładowo złożenia wniosku o odwołanie komornika ze stanowiska. Prezes sądu będzie mógł także niezwłocznie odsunąć komornika od wykonywania czynności w przypadkach stwierdzenia szczególnie rażącego naruszenia prawa.

Projekt kładzie nacisk na osobiste wykonywanie czynności przez komornika, odstępuje od możliwości wykonywania czynności komornika przez aplikantów komorniczych i ogranicza możliwość ich wykonywania przez asesorów komorniczych.

Wyższe wymogi wobec komornika

Komornik nie będzie mógł pełnić funkcji m.in. członka zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego. Nie będzie mógł także prowadzić działalności gospodarczej ani podejmować dodatkowego zatrudnienia. Wyjątkiem będzie zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym (w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków komornika). Są to rozwiązania podobne do tych, które obowiązują sędziów.

Każdy komornik będzie musiał legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym.

Komornikiem będzie mogła zostać osoba mająca minimum 28 lat (obecnie jest to 26 lat). Projekt obniża górną granicę wieku komornika z obecnych 70 lat do 65 lat.

W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika minister sprawiedliwości będzie mógł go odwołać z urzędu.

Rewiry komornicze

W myśl projektu komornik będzie mógł przyjmować sprawy jedynie z obszaru apelacji, na której terenie działa. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że komornik może przyjmować sprawy z całego kraju.