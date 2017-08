Od września 2017 r. w Warszawie rusza dofinansowanie do wymiany pieców

Program dofinansowania do wymiany starych pieców lub podłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej w Warszawie, jest realizowany w oparciu o uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Urząd miasta wskazuje na to, że do głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w stolicy należy, oprócz transportu indywidualnego, spalanie odpadów w piecach węglowych, a także korzystanie z węgla niskiej jakości. Wymiana pieców węglowych na piece gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ma zmniejszyć skalę problemu.

Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno jednostki sektora finansów publicznych (gminne i powiatowe osoby prawne), jak i podmioty niezaliczone do tego sektora, czyli osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Piece gazowe

Chętni mogą ubiegać się o dofinansowanie do wydatków związanych z likwidacją starego źródła ciepła w postaci kotłów lub palenisk i zastąpieniem ich nowym źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym. Przedmiotem dofinansowania może być tylko nowy sprzęt.

Dofinansowaniu nie podlegają koszty opracowania dokumentacji technicznej,pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, budowy przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej, wymiany lub wykonania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zakupu zbiorników na paliwo oraz przenośnych urządzeń grzewczych.

Kwota jaką można otrzymać nie może przekroczyć jednak 75 % rzeczywistych, poniesionych wydatków, przy czym:

na zakup nowego pieca gazowego wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać maksymalnie 7 tys. zł.;

wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy (oprócz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na zakup nowego pieca wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową mogą otrzymać maksymalnie 15 tys. zł.

Podłączenie do miejskiej sieci

Drugim sposobem na uzyskanie dotacji jest wnioskowanie o podłączenie zamieszkiwanego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym wypadku wysokość dofinansowania ze strony miasta również nie może przekroczyć 75 % poniesionych wydatków, przy czym na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej maksymalna dotacja nie może przekroczyć: