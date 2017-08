Można złożyć wniosek o 500 plus online

"Od początku sierpnia rodzice złożyli już ponad 1,5 mln wniosków o świadczenie 500 plus, w tym przeszło 454 tys. online. Składając wniosek online, unikniemy kolejek w urzędzie, jakie mogą pojawić się w ostatnim tygodniu sierpnia. Ze względu na duże zainteresowanie składaniem wniosków zachęcam do korzystania z tej ścieżki" – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, cytowana w komunikacie resortu.

Przypomina, że wniosek można złożyć także listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego na poczcie.

Wniosek o świadczenie 500 plus można złożyć online przez cztery kanały: ministerialny portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz stronę obywatel.gov.pl.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września, jednak aby mieć gwarancję ciągłości wypłacania świadczenia, trzeba złożyć wniosek do końca sierpnia.

MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

1 sierpnia weszła w życie ustawa, która uszczelnić ma system przyznawania świadczeń. Wprowadzone przez nią zmiany dotyczą nowego okresu zasiłkowego. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy - aby otrzymać świadczenie - muszą mieć ustalone alimenty na dziecko od drugiego rodzica.

MRPiPS przypomina, że obowiązek ustalenia alimentów dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500 plus. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500 plus pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.