PUODO zastąpi GIODO w ochronie danych osobowych w 2018 r.

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wynika z konieczności zapewnienia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szerzej znanego jako RODO. Rozporządzenie to ma zacząć funkcjonować już od 25 maja 2018. RODO jest rozporządzeniem unijnym, które ze swej istoty nie wymaga implementacji do krajowych porządków prawnych - rozporządzenia unijne są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich UE.

Rząd musi więc stworzyć odpowiednie środowisko prawne aby stosowanie RODO było skuteczne. W tym celu, należy stworzyć krajowy system ochrony danych osobowych z odpowiednim organem nadzorczym na czele. Od 20 lat zwierzchnikiem tego systemu jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - od 2018 r., zastąpić go ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

reklama reklama

Nowelizacja znajduje się obecnie na etapie konsultacji, opiniowania i uzgodnień. Całą procedurę możesz śledzić tutaj.

Czy to tylko zmiana nazwy?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że zmienia się tylko nazwa zwierzchnika systemu ochrony danych osobowych. Czy to prawda? - nie. Jak podaje ustawodawca oprócz zmiany nazwy zmieni się także to, że PUODO będzie miał szersze kompetencje od poprzednika, w tym możliwość nakładania wysokich kar administracyjnych. PUODO będzie organem nadzorczym co też wiąże się z pewnymi uprawnieniami.

Zobacz również: Prawa konsumenta

Zmiana nazwy wynika z konieczności doprecyzowania pewnych pojęć. RODO wprowadzi m.in. do polskiego porządku prawnego Inspektora Danych Osobowych (IDO). Funkcja Generalnego Inspektora Danych Osobowych z całą pewnością sugerowałaby, że jest on zwierzchnikiem IDO, tymczasem nie jest to prawdą ponieważ jak wynika z RODO IDO muszą być całkowicie niezależni. Nazwa PUODO nie sugeruje już tej zależności służbowej.

Jak zostać PUODO?

Projekt nowelizacji określa także procedurę wyboru PUODO - uregulowano to w rozdziale IV projektu. Zgodnie z przepisami tego rozdziału PUODO jest powoływany na stanowisko przez Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Sejm ma również możliwość odwołania go ze swojego stanowiska.

PUODO może zostać osoba, która: