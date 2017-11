Aplikacja prokuratorska i sędziowska  2017 r. – wyniki testu

W 2017 r. zmienił się model szkolenia wstępnego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zmiana polega na likwidacji aplikacji ogólnej. Aplikanci rozpoczynają więc szkolenie wstępne albo na aplikacji prokuratorskiej albo na aplikacji sędziowskiej.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył w bieżącym roku limit 140 miejsc na aplikację prokuratorską i 140 miejsc na aplikację sędziowską.

reklama reklama

Zobacz również: Zdawalność egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze 2017

Chętni na aplikacje prokuratorską lub sędziowską są rekrutowani w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów: test i oraz kazusy.

W dniu 9 listopada rozpoczął się test na aplikację sędziowską i prokuratorską. Test liczy sobie 150 pytań jednokrotnego wyboru. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt.

Do testu przystąpiło w tym roku 2162 kandydatów, co stanowi rekord, który wynosił 1836 kandydatów. Z tej liczby kandydatów do drugiego etapu kazusu przeszło 589 kandydatów. W dniu 8 grudnia 2017 r. w Krakowie zmierzą się oni z trzema kazusami: z prawa prywatnego, publicznego i karnego.

Lista kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu znajduje się tutaj.