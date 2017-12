Zmiany w polityce rodzinnej i społecznej - 2018 r.

Jakie zmiany czekają nas w 2018 roku? To m.in. rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi, inwestycja w aktywność i wsparcie seniorów oraz kolejne kroki programu „Za życiem”.

Rozwój miejsc opieki dla najmłodszych

W 2018 roku zwiększono do 450 mln zł na dofinansowanie w ramach programu „Maluch+”. To aż o 300 mln złotych więcej niż obecnie. Do edycji programu na 2018 rok wprowadzony został moduł dla gmin, w których nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dostaną one gwarancję otrzymania środków w kwocie zgłoszonego zapotrzebowania, do 80% projektu.

W 2018 r. łatwiej będzie tez założyć instytucję opieki nad dzieckiem. Zmiany mają na celu nie tylko zwiększyć liczbę miejsc dla maluchów, ale przede wszystkich zapewnić im jak największe bezpieczeństwo. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie wymogu odbycia przez opiekunów co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy.

Oprócz tego, kandydaci na opiekunów, dyrektorów żłobka, a także kierujących pracą klubu dziecięcego czy pielęgniarki będą sprawdzeni pod kątem tego, czy nie figurują w bazie danych rejestru publicznego sprawców przestępstw na tle seksualnym. Nowe przepisy przewidują również większy udział rodziców w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego, a także zapewnienie im prawa dokonywania kontroli warunków pobytu maluchów w tych placówkach. Wprowadzono również przepisy regulujące wyżywienie dzieci w żłobkach.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na smartfony z funkcją geolokalizacji. Pozwoli ona na wyszukiwanie podmiotów udzielających zniżek w okolicy przebywania posiadacza Karty.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

W 2018 r. na program „Za życiem” przeznaczono ponad 624 mln zł. W propozycjach zmian związanych z realizacją programu w 2018 r. przewidziano m.in.:

organizację zajęć klubowych przez warsztaty terapii zajęciowej dla osób opuszczających warsztaty terapii zajęciowej. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

możliwość utworzenia przy warsztacie Rady Społecznej w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców, uczestników a także organizacji, pracodawców i jednostek samorządu terytorialnego. Zadaniem Rady będzie wspieranie warsztatu w realizacji celu jego działalności.

możliwość korzystania przez rodziców niepełnosprawnych dzieci z elastycznych form zatrudnienia, w tym z ruchomych godzin pracy (także pracy przerywanej) i telepracy (praca w domu) na wniosek wiążący pracodawcę (co do zasady nie będzie mógł odmówić takiej formy zatrudnienia).

wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Wyższe wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Inwestycja w seniorów

Zmiany nastąpią również w opiece nad osobami starszymi. W programie „Senior+” zaplanowano najwyższą kwota w historii tj. 80 mln złotych. Dzięki tym środkom utworzone zostanie 310 nowych placówek „Senior+” oraz dofinansowane zostaną już istniejące miejsca. Najnowszy program społeczny „Opieka 75+” zwiększy dostępność do usług dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.

Zmiany w ubezpieczeniach

Zmiany dotyczą także ubezpieczeń. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki – bez względu na okres, którego dotyczą – trzeba będzie wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki zostaną zamknięte. Natomiast od 1 lipca 2018 roku znikają papierowe zwolnienia lekarskie, a zastąpią je e-zwolnienia.