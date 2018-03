Opłaty sądowe w 2018 r. - wyjaśnienia MS

MS: opłaty sądowe muszą być akceptowalne społecznie

Opłaty sądowe muszą być akceptowalne społecznie i nie mogą utrudniać dostępu obywateli do sądów; nieprawdziwe są informacje o rzekomych, drastycznych podwyżkach opłat sądowych, w tym za pozwy rozwodowe - podał w poniedziałek rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak.

Rzecznik MS odniósł się w ten sposób do informacji "Gazety Wyborczej" zawartych w poniedziałkowym artykule "Sądy dla bogaczy". "GW" napisała, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce - nawet pięciokrotnie - zwiększyć opłaty sądowe, a nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego zakłada wzrost opłat stałych, większej części opłat stosunkowych oraz zupełnie nowe opłaty w postępowaniach cywilnych. Według "GW" opłata za pozew rozwodowy ma wzrosnąć z 600 zł do 2 tys. zł.

"Gazeta" podała, że obecnie Ziobro nie widzi przeciwskazań dla podwyżek, choć niedawno było inaczej.

Kanthak podkreślił w oświadczeniu przekazanym PAP, że - wbrew twierdzeniom "GW" - Ministerstwo Sprawiedliwości nie zmieniło zdania w sprawie projektu nowelizacji przepisów dotyczących kosztów sądowych, które zostało zawarte w komunikacie z 1 grudnia 2017 r.

Jak przypomniano, resort informował wówczas, że zmiany dotyczące opłat, zawarte w projekcie reformy Kodeksu postępowania cywilnego, miały charakter propozycji i - jak cała reforma - zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym.

"Z uwagi na negatywne opinie w kwestii opłat, Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie podtrzymywać w trakcie dalszych prac legislacyjnych tych propozycji" - poinformował rzecznik ministerstwa sprawiedliwości.

Podkreślił, że nieprawdą jest, jakoby minister Ziobro zmienił w ostatnim czasie opinię na temat proponowanych zmian.

"Przeciwnie, Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że opłaty sądowe muszą być akceptowalne społecznie i nie mogą utrudniać dostępu obywateli do sądów" - napisano w oświadczeniu.

Ministerstwo podkreśliło, że prace nad projektem nowelizacji przepisów nie zostały zakończone – obecnie są analizowane uwagi, które w trakcie konsultacji międzyresortowych, a także podczas konsultacji z podmiotami społecznymi napłynęły do MS.

"Nie zapadły żadne decyzje co do ostatecznego kształtu projektu, zatem twierdzenia, że +drastycznie+ podniesione zostaną opłaty za pozew rozwodowy i że podwyżki te +mają charakter ideologiczny+ to zarzuty nieuzasadnione" - napisał Kanthak.

Resort zwrócił ponadto uwagę, że bez względu na ostateczny kształt reformy będą obowiązywać zwolnienia od opłat sądowych dla ludzi niezamożnych, a osoba, która wygra proces, otrzyma pełny zwrot kosztów. Darmowe będą postępowania o wynagrodzenia za pracę i o świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Istotną zmianą ma być zniesienie opłaty za wydanie tytułu wykonawczego potrzebnego do egzekucji zasądzonego świadczenia. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

