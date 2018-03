Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ułatwi dostęp do historii leczenia

Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta w konsultacjach

19 marca 2018 r. do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

W IKP pacjenci będą mieli w przyszłości dostęp do historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. „To będzie miejsce w którym pacjent będzie mógł skorzystać z e-usług w systemie ochrony zdrowia” – poinformował wiceminister Janusz Cieszyński. – „Dzięki niej pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach. Wierzę, że większa transparentność jest niezbędna by prowadzić debatę o systemie ochrony zdrowia na równych warunkach”. Przepisy ustawy o IKP umożliwią także pielęgniarkom i położnym wystawianie recepty nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem internetu.

reklama reklama

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Internetowe Konto Pacjenta będzie powiązane ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), który funkcjonuje z dużym pozwodzeniem. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia dane dostępne obecnie w ZIP będą także widoczne w IKP, a posiadacz konta w jednym z serwisów będzie mógł bez dodatkowego logowania się skorzystać z drugiego. „Wykorzystamy bezcenne doświadczenia Funduszu zdobyte podczas prowadzenia ZIP, a ponad 1,5 miliona jego użytkowników będzie mogło od razu skorzystać także z IKP” – powiedział wiceminister Cieszyński.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość zamieszczenia w dokumentacji medycznej informacji o koszcie leczenia pacjenta.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Polecamy serwis: Prawa pacjenta