Trwa "Bezpieczny weekend" na drogach

Podczas prowadzonych działań policjanci nadzorują główne ciągi komunikacyjne, drogi wjazdowe i wyjazdowe do miejscowości turystycznych, udzielają wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się zatorów upłynniają ruch oraz kierują pojazdy na drogi objazdowe.

Ponadto zwracają uwagę na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, poruszanie się z dozwoloną prędkością, używanie telefonów komórkowych podczas jazdy, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa. Mundurowi sprawdzają stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

Siadając za kierownicą samochodu zadbajmy o to, by podróż była przyjemnością. Nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym.Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą.

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest „nieświadoma nietrzeźwość kierującego”. Najczęściej występuje następnego dnia po spożyciu alkoholu. Wstając rano można czuć się dobrze i być przekonanym o swojej trzeźwości. Jednak należy mieć na uwadze, że nawet kilkugodzinny sen nie gwarantuje dobrej dyspozycji do prowadzenia pojazdu. Wiarygodną metodą na określenie stężenia alkoholu w organizmie jest badanie urządzeniem elektronicznym posiadającym odpowiednią legalizację. Badanie można wykonać w większości komend i komisariatów Policji, a także poprosić funkcjonariuszy ruchu drogowego o jego przeprowadzenie.

Pamiętajmy, że działania policjantów przyniosą pozytywne rezultaty jeżeli wszyscy będziemy odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

