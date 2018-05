Prawo > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Prawo do leczenia bólu - projekt Ministerstwa Zdrowia

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, mający na celu zagwarantowanie każdemu pacjentowi prawa do leczenia bólu. Wdrożone postępowanie w tym zakresie ma być adekwatne do sytuacji i stanu pacjenta.