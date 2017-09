Jakie wymagania musi spełnić lokal socjalny w 2017/2018 r.?

Kwestie związane z lokalami socjalnymi zostały uregulowane w ustawie o ochronie praw lokatorów. Przepisy tej ustawy nakładają na gminę obowiązek zapewnienia uprawnionym lokalu socjalnego. Każda gmina w odpowiedniej uchwale, sama określa szczegółowe warunki jakie należy spełnić aby lokal socjalny otrzymać. Jak wynika z przepisów ustawy lokal socjalny może otrzymać:

osoba spełniająca wymagania określone w uchwale rady gminy;

kobieta w ciąży;

małoletni, niepełnosprawny lub ubezwłasnowolniony wraz z osobą, która sprawuje nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkała;

osoba obłożnie chora;

emeryt lub rencista mający uprawnienia do pobierania świadczeń z pomocy społecznej;

bezrobotny.

Warunkiem jest jednak to by te osoby nie mogły zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany – jeżeli mają taką możliwość to nie mogą otrzymać mieszkania socjalnego.

Gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokalu socjalnego bez terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Prawa do lokalu socjalnego nie mają osoby samowolnie zajmujące lokal i osoby wobec których sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.

Wymogi mieszkaniowe

Lokal socjalny musi spełniać następujące warunki:

musi nadawać się do zamieszkania ze względu na stan techniczny i wyposażenie;

powierzchnia pokoi na jednego członka rodziny najemcy musi wynosić co najmniej 5m 2 ;

; w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia pokoi musi wynosić co najmniej 10 m2.

Jak wskazał ustawodawca, lokal socjalny może mieć obniżony standard. Jest to zapewne efekt tego, że czynsz za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Umowa najmu

Gmina wynajmuje lokal socjalny uprawnionej osobie na czas określony. Umowę najmu można zawrzeć tylko z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy.

Umowę najmu, po jej upływie, można przedłużyć jeżeli dalej mają miejsce okoliczności uzasadniające istnienie takiej umowy.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)