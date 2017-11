Bon zasiedleniowy 2018 r.

Bon zasiedleniowy to jeden z instrumentów aktywizacji bezrobotnych. To wsparcie ze strony państwa zostało uregulowane w art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warunki przyznania bonu zasiedleniowego

Bon zasiedleniowy to gwarancja przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w nowym miejscu. Prawo do ubiegania się o przyznanie bonu zasiedleniowego ma bezrobotny (I albo II profil), do 30 roku życia, który zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem swojego zamieszkania, jeżeli:

za ich wykonywanie będzie otrzymywał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (w 2018 r. – 2100 zł brutto) oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;

(w 2018 r. – 2100 zł brutto) oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym; odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamierza zamieszkać w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez co najmniej 6 miesięcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25 maja 2017 r. (sygn. Akt II SA/Sz 118/17) orzekł, że podjęcie pracy przed zawarciem umowy ze starostą, o której mowa poniżej czy też innej pracy zarobkowej powoduje brak możliwości uzyskania bonu zasiedleniowego. Samo złożenie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie nie powoduje utraty statusu bezrobotnego.

Jak uzyskać?

Bon zasiedleniowy przyznawany jest na wniosek bezrobotnego. Wniosek składa się do starosty. Jeżeli starosta pozytywnie rozpatrzy wniosek wówczas pomiędzy nim a bezrobotnym podpisywana jest umowa, która stanowi podstawę otrzymania bonu. W umowie strony określają m.in. wysokość środków jakie zostaną przyznane bezrobotnemu – ich wysokość jednak nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że można otrzymać nawet ponad 8 tys. zł na pokrycie kosztów zamieszkania.

W umowie ze starostą określa się także termin i sposób wypłaty środków. Środki powinny zostać wypłacone niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Obowiązki bezrobotnego po otrzymaniu bonu

Bezrobotny, który otrzyma bon jest zobowiązany do dopełnienia pewnych formalności. Bezrobotny musi: