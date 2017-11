Czy gmina musi zorganizować uczniowi niepełnosprawnemu dojazd do szkoły

WSA w Białymstoku w dniu 27 października 2017 r. orzekł w sprawie skargi złożonej przez Rzecznika Praw Dziecka. RPD zaskarżył do WSA decyzję burmistrza Lipska (województwo podlaskie), w której odmówił on zorganizowania niepełnosprawnemu dziecku transportu do szkoły w Augustowie.

Stan faktyczny

Pani Anna (imię fikcyjne) w styczniu 2017 r. zwróciła się do Burmistrza Lipska z prośbą o zorganizowanie dojazdu jej niepełnosprawnego syna do gimnazjum w Augustowie. Prośba była motywowana faktem, że syn nie dogadywał się z rówieśnikami – został przez nich wykluczony, wskutek czego jego kondycja psychiczna uległa pogorszeniu. Pani Anna jedynego wyjścia z tej sytuacji dopatrywała się w zmianie szkoły na taką, która posiada odział integracyjny i gdzie będzie prowadzona terapia treningu uspołeczniania, co też uczyniła na własną rękę.

Burmistrz Lipska oznajmił kobiecie, że szkoła w Lipsku stworzyła jak najlepsze warunki i dlatego syn powinien kontynuować naukę w miejscowym gimnazjum. Burmistrz stwierdził, że gmina wywiązała się ze swoich ustawowych obowiązków. Gmina odmówiła więc zorganizowania dziecku transportu do szkoły w Augustowie.

Pani Anna próbowała zaskarżyć odmowę burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jednak SKO stwierdziło niedopuszczalność odwołania ponieważ skarżąca odwołała się od pisma, które nie mogło być i nie jest decyzja administracyjną.

W sierpniu 2017 r. Pani Anna zwróciła się do Rzecznika Praw Dziecka o pomoc w swojej sprawie. RPD wytknął gminie błędną wykładnie przepisów i stwierdził, że do rodziców należy wybór szkoły i że mieli oni prawo do zmiany szkoły ponieważ dziecko źle się czuło w tamtej. Według rzecznika szkoła najbliższa to nie zawsze ta, która jest położona najbliżej ale i taka, która spełnia określone kryteria, aby dziecko mogło funkcjonować na równi z innymi.

Rzecznik zaskarżył więc decyzję Burmistrza do WSA.

Co postanowił WSA?

WSA w Białymstoku, na skutek skargi RPD uznał bezskuteczność zaskarżonej czynności. Sąd uznał, że najbliższa szkoła, do której powinno uczęszczać dziecko z uwagi na zalecenia zawarte w orzeczeniu lekarskim kształcenia specjalnego mieści się w Augustowie.

Sąd stwierdził także, iż szkoła w Lipsku nie zapewnia realizacji zaleceń, które wynikają z orzeczenia lekarskiego głównie dlatego, że nie zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy z dzieckiem objętym orzeczeniem lekarskim.

Gmina zobowiązana jest więc do zapewnienia dziecku dowozu do szkoły w Augustowie lub do bieżącego zwrotu kosztów dojazdu dziecka. Wyrok jest jednak nieprawomocny co oznacza, że może zostać zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Opracowano na podstawie:

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 października 2017 r. (sygn. Akt. II SA/Bk 550/17)

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 lipca 2017 r. (II SA/Bk 270/17)