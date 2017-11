Pies asystujący – gdzie można i nie można z nim wejść?

Pies asystujący to odpowiednio wyszkolony i oznakowany pies służący pomocą osobie niepełnosprawnej, w szczególności osobom niewidomym, niedowidzącym lub niepełnosprawnym ruchowo. Zadaniem psa asystenta jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej funkcjonowania w życiu publicznym. Psy są wyszkolone by np. gasić światło, podawać upuszczone przedmioty, otwierać drzwi, a nawet by pomagać w ubieraniu się.

Polskie prawo wskazuje na 4 rodzaje psów asystujących:

pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej – jest ,,oczyma’’ takiej osoby, pomaga jej w omijaniu przeszkód i bezpiecznym poruszaniu się. pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo - najczęściej taki pies pomaga w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu, czyli w czynnościach, które osobie poruszającej się na wózku sprawiają trudności lub są niemożliwe do wykonania; pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej - asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadza ją do źródła hałasu; pies sygnalizujący atak choroby – potrafi wyczuć nadchodzący atak choroby (np. atak serca lub padaczki) i ostrzec o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub odpowiednio zareagować na atak choroby.

Gdzie można wejść z psem asystującym?

Ta kwestia została uregulowana w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 20a tej ustawy, osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma wstęp i możliwość korzystania z:

obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej (urzędy), wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych; parków narodowych i rezerwatów przyrody; plaż i kąpielisk.

Z psem asystującym wolno również także korzystać z komunikacji lądowej (pociągi, autobusy itp.), lotniczej, wodnej oraz z komunikacji publicznej.

Warto zwrócić uwagę na to, że wyliczenie z pkt. 1 ma charakter jedynie przykładowy. W tym wyliczeniu zabrakło obiektów sakralnych, co nie jest przypadkowe.