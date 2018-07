Wnioski o świadczenia dla rodzin w okresie 2018/2019

Wnioski o świadczenia dla rodzin online już od 1 lipca

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia dobry start. Ujednolicenie terminu składania wniosków o różne formy wsparcia to z jednej strony oszczędność czasu dla rodzin, a z drugiej – usprawnienie pracy urzędników, którzy szybciej rozpatrzą złożone przez rodziny wnioski.

Już w ubiegłym roku z myślą o wygodzie polskich rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego, a od tego roku również świadczenia dobry start.

reklama reklama

Online od lipca, a papierowo od sierpnia

Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

Kogo to dotyczy?

Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na dany okres świadczeniowy. W przypadku programu „Rodzina 500+” jest to okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Podobne zasady obowiązują w odniesieniu do innych form wsparcia. Oznacza to, że wymóg złożenia wniosków dotyczy rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z różnych form wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero zacząć je otrzymywać.

Okres świadczeniowy nie dotyczy świadczenia dobry start. Jest ono bowiem przyznawane raz w roku.

Im szybciej, tym lepiej

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej do niej trafi wnioskowane świadczenie. Warto też pamiętać, żeby nie przegapić terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia

Zwlekanie ze złożeniem wniosku nie jest najlepszym pomysłem. Wystarczy mieć świadomość, że złożenie wniosku o świadczenie 500+ w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 31 października. A to oznacza, że zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia.

Jak złożyć wniosek online?

Rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogli to zrobić przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną, w przypadku świadczenia Rodzina 500+ oraz świadczenia dobry start.

Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Ministerstwo Rodziny przeszło na tzw. kulturę oświadczeń załatwiania spraw urzędowych on-line. Oznacza to, że obywatel co do zasady nie przynosi lub nie dołącza papierowych zaświadczeń. Składając wniosek, nie musi też wcześniej gromadzić dokumentów i tracić czasu na ich przygotowanie. Wszystko po to, by załatwił sprawę bez zbędnych przeszkód. Co ważne, organy administracyjne, które dysponują bazami danych, mogą we własnym zakresie zweryfikować stan faktyczny w danej sprawie.

Łatwe w obsłudze formularze online

Warto zdecydować się na złożenie wniosku przez Internet, ponieważ wnioski elektroniczne zostały przygotowane w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jakie i w jakim przypadku dane pole należy wypełnić.

Polecamy serwis: Pomoc społeczna