Jak zostać kierowcą TIRa?

Praca w charakterze zawodowego kierowcy samochodu ciężarowego nie jest łatwa, podobnie jak droga dojścia do wykonywania tego zawodu. Kierowca TIRa przewozi różne towary zarówno na trasach krajowych jak i międzynarodowych. To jaki towar kierowca wiezie zależy od posiadanych przez niego uprawnień.

Kierowca samochodu ciężarowego musi posiadać pewne cechy i predyspozycje, które pozwolą mu poradzić sobie z tą pracą. Przede wszystkim ważne jest by cechował się dobrym zdrowiem oraz dużą odporność psychiczną ponieważ jest to praca stresująca. Pomocna jest też znajomość języków obcych, zwłaszcza na międzynarodowych trasach.

reklama reklama

Odpowiednie prawo jazdy

Kandydat na zawodowego kierowcę musi posiadać odpowiednie prawo jazdy. To jakiej kategorii prawo jazdy jest danemu kierowcy potrzebne, jest uzależnione od samochodu jakim chce się poruszać.

Kategoria C1 – pozwala na prowadzenie lekkich pojazdów ciężarowych z lekką przyczepą (3,5 t – 7,5 t z wyjątkiem autobusu);

Kategoria C – pozwala na prowadzenie pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t z lekką przyczepą.

Wyrobienie sobie prawa jazdy kategorii C1+E lub C+E pozwoli na kierowanie zespołem pojazdów z ciężką przyczepą.

Większość kandydatów na kierowcę TIRa decyduje się na to by zdobyć prawo jazdy kategorii C+E ponieważ daje im najszersze możliwości.

Prawo jazdy w kategorii C/C+E może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat. Na kurs można zapisać się już na 3 miesiące przed 21 urodzinami. Wyjątkiem jest sytuacja osoby, która ukończyła 18 lat i uzyskała świadectwo kwalifikacji zawodowej po kwalifikacji wstępnej 280h, przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat. C lub C+E. W takim wypadku może ona starać się o uzyskanie prawa jazdy kat. C już po ukończeniu 18 roku życia.

Aby móc zapisać się na kurs prawa jazdy kat. C należy mieć także prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe). Konieczne jest także posiadanie odpowiednich zaświadczeń lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.

Do prawa jazdy kategorii C+E można przystąpić po zdanym egzaminie na prawo jazdy kat. C lub można je wyrabiać jednocześnie z prawem jazdy kategorii C

Wspomniana możliwość jednoczesnego robienia prawa jazdy kategorii C oraz C+E jest możliwa, jeżeli kursant uzyska w Wydziale Komunikacji profil kursanta (PKK) na obie kategorie. W takim wypadku osoba, która się na to zdecydowała może skorzystać ze zmniejszonej ilości zajęć praktycznych dla kat. C prawa jazdy do 20 godzin co wiąże się to ze zmniejszeniem opłaty za szkolenia przy zmniejszonej ilości godzin.