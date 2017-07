Prawo jazdy na motocykl – 2017/2018 r.

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania daną grupą pojazdów, w tym pojazdów silnikowych, motorowerów, zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i naczepy.

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;

uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem;

odbyła wymagane szkolenie;

zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej: u.p.r.d.) motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy. Motocyklem jest także pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Uprawnienia motocyklowe mogą zostać przyznane w następujących kategoriach: AM, A1, A2 oraz A.

Kategoria AM

Kategoria AM uprawnia do kierowania motorowerami i czterokołowcami lekkimi (quadami). Ten rodzaj uprawnień zastąpił tzw. kartę motorowerową. Minimalny wiek do kierowania pojazdami w tej kategorii wynosi 14 lat, jednak na kurs można się zapisać na 3 miesiące przed 14 urodzinami. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może zapisać się na to prawo jazdy za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Kurs na kategorię AM kończy się egzaminem wewnętrznym w ośrodku szkolenia kierowców. Szkolenie nie może trwać mniej niż 20 godzin (10 godzin praktyki i 10 godzin teorii). Ceny za kurs na kategorię AM oscylują w kwocie ok. 700 zł. Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) gdzie należy podejść do egzaminu państwowego.

Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minutom, a zajęć praktycznych - 60 minutom.

Opłata za egzamin teoretyczny to 30 zł, za praktyczny to 140 zł.

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm 3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek konieczny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy wynosi 16 lat, jednak można zapisać się na kurs już na 3 miesiące przed 16 urodzinami. Szkolenie, nie może trwać mniej niż 50 godzin i dzieli się na część teoretyczną, która trwa 30 godzin, i praktyczną, która trwa 20 godzin. Szkolenie praktyczne odbywa się pojazdem kategorii A1. Cena kursu to ok. 1200 zł