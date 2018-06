Za brak dowodu rejestracyjnego dalej grozi mandat

4 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957). Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu informatycznego „CEPIK 2.0”, co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonowanie tych modułów.

Jednym z przyjętych rozwiązań, które – jako pro obywatelskie – było mocno sygnalizowane w mediach, jest zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestrowanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Wraz z tą zmianą przewidziano odpowiednie regulacje w przepisach dotyczących kontroli dowodów rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania, wprowadzając zatrzymanie „wirtualne”. Jednakże dla praktycznego stosowania nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz jego zwrocie.

W związku z powyższym wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone do czasu wdrożenia owych rozwiązań technicznych. Innymi słowy, do tego czasu wspomniane wyżej przepisy obowiązują w dotychczasowym brzmieniu, a więc kierujący pojazdami, niezależnie od kraju rejestracji, nadal są obowiązani do posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym organom dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Również do czasu wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych Policja na dotychczasowych zasadach prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Podobnie jest z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. młodych kierowców. Przewidziane regulacje dotyczące dwuletniego okresu próby, specjalnych ograniczeń, obowiązku specjalnego oznaczenia pojazdu czy dodatkowych szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym nie zaczną obowiązywać, jak zakładano, od 4 czerwca br. Cały rozdział 14 ustawy o kierujących pojazdami poświęcony „okresowi próby” wejdzie w życie, podobnie jak wcześniej wskazane przepisy, po wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych. Termin ich wdrożenia zostanie ogłoszony w stosownym komunikacie Ministra Cyfryzacji.

Źródło: Komenda Główna Policji