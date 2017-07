Jak ubezpieczyć i zarejestrować auto sprowadzone z zagranicy (UE)?

Sprowadzanie samochodów z zagranicy, choć nie jest tak opłacalne jak kiedyś, jest w Polsce ciągle bardzo popularne. Niektórych kierowców odstrasza jednak skomplikowana procedura rejestracji auta pochodzącego z zagranicy.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że auto od pierwszego dnia musi mieć ważne OC – bez niego zakazane jest poruszanie się samochodem. Jeżeli auto posiada ważne OC i aktualne tablice rejestracyjne to można się nim poruszać po drogach przez okres 30 dni. W tym czasie należy zarejestrować auto.

Jeżeli sprowadzone z zagranicy auto nie posiada ważnego OC (albo zielonej karty) konieczny jest zakup krótkoterminowej polisy. Kupuje się ją na okres 30 dni.

Obowiązek samodzielnej rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy spoczywa na nas w przypadku gdy samodzielnie dokonaliśmy importu auta. W przypadku gdy kupujemy auto od pośrednika (np. komis, giełda) jest ono najczęściej zarejestrowane i posiada ważne OC tak więc można poruszać się nim po drogach przez 30 dni.

Krok pierwszy – wizyta u tłumacza

Przy zakupie auta należy dopilnować aby sprzedający przekazał nam wszystkie niezbędne dokumenty. Zgromadzone dokumenty należy przetłumaczyć na język polski. Zrobić to może dla nas tłumacz przysięgły lub konsul. Koszt opłaty za takie tłumaczenie jest zależny od kraju z jakiego sprowadziliśmy auto. Przykładowo, mniej zapłacimy za tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego na polski, niż za tłumaczenie z japońskiego, ze z względu na liczbę tłumaczy z danego języka dostępnych na rynku.

W przypadku braku na terytorium RP nie ma tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie EFTA, a także świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży jest dwujęzyczna to jej także tłumaczyć nie trzeba.

Przetłumaczone dokumenty powinny zostać skserowane. Z uwagi na to, że część urzędów wymaga pieczątki, warto zrobić to u tłumacza i poprosić go o podstemplowanie oryginałów wraz z kopiami.

Krok drugi – opłata akcyzy

Kolejnym krokiem jest wizyta we właściwym miejscowo urzędzie celnym. Tam należy uzyskać zaświadczenie o zapłaconym podatku akcyzowym. Aby je otrzymać należy w ciągu 14 dni od dnia nabycia auta złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) a także opłacić podatek akcyzowy. Robi się to dokonując wpłaty na konto właściwej izby celnej. W tytule przelewu należy wpisać „akcyza od samochodu osobowego” i podać markę oraz nr nadwozia.