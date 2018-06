Wakacyjne staże i praktyki kluczem do kariery?

Czerwiec to ostatni dzwonek dla osób, które chciałyby podjąć wakacyjny staż lub praktyki. Pracodawcy liczą na to, że zaraz po sesji studenci zaczną rozglądać się za letnim zajęciem i będę gotowi do zasilenia rynku pracy. Z uwagi na niedobór pracowników ofert staży i praktyk szukać można dziś niemalże w każdej branży i w każdym dziale − począwszy od wsparcia produkcji, działu R&D, utrzymania ruchu, poprzez działy administracyjne jak księgowość, finanse, HR po wyspecjalizowane działy związane z inżynierią i branżą IT. O tym, dlaczego warto zdecydować się na wakacyjny staż lub praktyki mówi ekspert agencji zatrudnienia Manpower.