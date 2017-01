Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Przepisy o wypowiadaniu umowy o pracę szczegółowo regulują okresy wypowiedzenia, nakładają na pracodawcę, w sytuacji rozwiązania umowy na czas nieokreślony, obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia oraz poinformowania reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, a także wymieniają katalog osób, które objęte są szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.

W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

reklama reklama

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Zachowanie okresu wypowiedzenia jest ważne z perspektywy zwalnianego pracownika. Daje mu czas na znalezienie nowego zatrudnienia. Jeśli okres wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę wynosi ponad dwa tygodnie pracownikowi przysługuje 2 dni zwolnienia (3 dni jeśli okres ten jest trzymiesięczny) na poszukiwanie pracy. Otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Długość ustawowych terminów wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i długości zatrudnienia pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zobacz serwis: Kadry

Kategorie pracowników, którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę

Istnieje pewna grupa pracowników szczególnie chronionych przed wypowiedzeniem przepisami prawa pracy ze względu na ich szczególną sytuację osobistą czy też na rynku pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć im umowy o pracę. Należą do nich:

- pracownicy, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (chyba że uzyskali oni prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy);

- pracownicy przebywający na urlopie oraz nieobecni w pracy jeśli przyczyna ich nieobecności jest usprawiedliwiona a nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;

- pracownicy w ciąży oraz przebywający na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub urlopie ojcowskim.