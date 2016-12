Plan urlopów na 2017 r.

W kodeksie pracy (art. 163) ustawodawca wyraźnie wskazuje, kto ustala plan urlopów. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jest to obowiązkiem pracodawcy. Nie czyni on jednak tego w sposób arbitralny. Powinien bowiem uwzględnić po pierwsze – wnioski (propozycje) pracowników, po drugie – konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego (Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) wniosek pracownika zawierający propozycję terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego nie ma dla pracodawcy charakteru wiążącego. Może on więc propozycję przyjąć, odrzucić lub zmodyfikować (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 590/00).

Plan urlopów wypoczynkowych na 2017 r.

Z powyższej redakcji przepisów wysnuć można wniosek, że plan urlopów to instrument służący zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Dzięki zaplanowaniu urlopów wypoczynkowych z odpowiednim wyprzedzeniem zatrudnieni mają możliwość dostosowania dni wolnych do innych swoich obowiązków. Natomiast pracodawca może tak zorganizować pracę by absencja któregokolwiek z pracowników nie wpływała ani na jej jakość ani na tempo.

Plan urlopów dotyczy całego urlopu wypoczynkowego (zaległego, bieżącego i uzupełniającego). W planie urlopów każdego pracownika należy uwzględnić przynajmniej jeden dwutygodniowy wypoczynek (14 kolejnych dni kalendarzowych; wliczając niedziele, święta oraz dni wolne przysługujące z racji rozkładu czasu pracy).

Plan urlopu na żądanie?

Plan urlopów nie obejmuje części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167 z indeksem 2 (tj. urlopu na żądanie). Decyzja w zakresie terminu wykorzystania tego rodzaju urlopu leży w gestii samego pracownika.

Brak planu urlopów

Obowiązek sporządzenia planu urlopów nie ciąży na pracodawcy w dwóch sytuacjach. Po pierwsze ma to miejsce, gdy w danym zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Po drugie – jeśli taka organizacja, co prawda działa ale wyraziła zgodę na brak planu.

W przypadku braku uprzedniego zaplanowania terminu urlopu wypoczynkowego, pracodawca ustala go w drodze porozumienia z zainteresowanym pracownikiem.

Do kiedy sporządzić plan urlopów na 2017 r.?

Pozostali pracodawcy są ustawowo zobowiązani do sporządzenia planu urlopów. Powinni tego dokonać pod koniec roku (tj. do 31 grudnia 2016), czyli przed okresem, którego dotyczy. Taki termin wynika z faktu, że urlop jest uprawnieniem pracowniczym nabywanym z góry. W praktyce oznacza to tyle, że już z dniem 1 stycznia zatrudnieni mogą wykorzystać cały przysługujący im urlop.